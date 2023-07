Venerdì di Ercolano | presentati i percorsi serali dell’estate 2023

Il Parco Archeologico diaccoglie i visitatori nelle serate d'estate vestito di luce per ' Idi'. Ripartono dal 21 luglio i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest'anno sono il cibo e l'......all'Esedra di Villa Campolieto di, domenica 16 luglio, entrambi programmati alle ore 21.00. Clicca qui per tutte le informazioni Musica sotto le stelle di Villa Pignatelli E' partita...O ha visto me o Aldo. Lo dico con certezza. Non c'era nessuno dei servizi, ma solo boss e ... secondo il racconto dell'ex collaboratore egli, giunto a Palermo nel pomeriggio del17 ...

Parco Archeologico di Ercolano, ripartono i venerdì al chiaro di luna Lo Strillone