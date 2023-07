Venerdì di Ercolano | presentati i percorsi serali dell’estate 2023

(Di domenica 16 luglio 2023) Ripartono idicon il sito vestito di luce e performances teatrali. Dal 21 luglio idel Parco Archeologico. Il Parco Archeologico diaccoglie i visitatori nelle serate d’estate vestito di luce per “Idi”. Ripartono dal 21 luglio inotturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni

Il Parco Archeologico diaccoglie i visitatori nelle serate d'estate vestito di luce per "Idi". Ripartono dal 21 luglio i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest'anno sono il cibo e l'...Il Parco Archeologico diaccoglie i visitatori nelle serate d'estate vestito di luce per ' Idi'. Ripartono dal 21 luglio i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest'anno sono il cibo e l'...Il Parco Archeologico diaccoglie i visitatori nelle serate d'estate vestito di luce per ' Idi'. Ripartono dal 21 luglio i percorsi notturni di visite guidate, arricchiti di illuminazioni artistiche e rappresentazioni teatrali di Teatri 35. Quest'anno sono il cibo e l'...