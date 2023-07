Vangelo di oggi 16 Luglio 2023 | Mt 13 | 1-23 | Video commento

(Di domenica 16 luglio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 16, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“A voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato“. “La Parola è data a ognuno di noi. L'articolodi16: Mt 13,1-23proviene da La Luce di Maria.

...del parto fino ad. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio...Il servizio, ispirato ale non ad interessi economico - politici, che la Chiesa, ..., nel momento cruciale dell'applicazione, abbiamo bisogno della buona volontà, del consenso e ...Queste due lettere " esemplari della politica del dialogo di cui anchesi avverte il bisogno " ... Il '', che il vescovo è chiamato ad annunciare, non costituisce un'alternativa, tanto meno ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 16 Luglio 2023 - Cerco il Tuo volto

Il 18 luglio prossimo ricorrono quattro mesi dall’ ordinazione del Vescovo di Noto Mons. Salvatore Rumeo. Sicuramente la chiamata all’episcopato è un grande dono di Dio, un vero e proprio “esodo”, un ...L'arcivescovo di Napoli interviene nel dibattito sulla discussa riforma che incide sulla struttura dello Stato e, ancor più, sullo spirito e i valori che lo animano, sorretti dall'idea di persona ...