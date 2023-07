Valentino Rossi - Prima vittoria nel GT World Challenge Europe

(Di domenica 16 luglio 2023) In una giornata ricca di emozioni,ha conquistato la suanel GTin Gara 2, a Misano-Adriatico. Il Dottore torna a far sognare i suoi tifosi sulla pista di Misano, dove in MotoGP ha ottenuto altre tre vittorie. Questa volta, però, è riuscito a farlo su quattro ruote, vincendo al volante di Bmw, insieme al suo compagno di squadra Maxime Martin. La coppia ha guidato la BMW #46 allanella seconda manche disputata sul circuito romagnolo, valida per la Sprint Cup. Alle loro spalle troviamo l'Audi #11 di Christopher Haase e Lucas Legeret ha conquistato il secondo posto, seguita dall'altra BMW, guidata dal duo Neubauer - Simmenauer, che si è aggiudicato il terzo posto. Come è andata. La gara è ...

Rossi coglie la vittoria più bella sulla pista di casa, certificando la sua grande competitività dopo il successo nella Road to Le Mans ...