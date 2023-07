(Di domenica 16 luglio 2023) Occhi verdi, vivacissimi. Capelli di miele e eleganza innata. Il suono della voce ricco di timbriche piacevoli come le note ...

Occhi verdi, vivacissimi. Capelli di miele e eleganza innata. Il suono della voce ricco di timbriche piacevoli come le note ...Spazio alla prosa Lunedì 28 Agosto, sempre al Teatro Comunale alle ore 21, e al debutto nazionale di Vecchi tempi, di Harold Pinter, diretto da Pierpaolo Sepe, con, Sara Bertelà, ...'Una mano che ritrova la forza con un'opera d'arte in mano che è quella di Emanuele Becheri - affermadel Collettivo Ferro26 - . E' questa l'immagine presente sulla locandina ...

Valentina Banci, l'anima nel teatro: "La persona non può essere così divisa dall'attrice"

Prosegue il festival organizzato nella cava di marmo a Figline. Stasera è la volta di degli artisti genovesi. Blashish e Theo Rem. Domani all’alba, invece, è in programma la seconda tappa del teatro d ...Per l’inaugurazione stasera l’anteprima nazionale dedicata a Carlo Monni a dieci anni dalla morte. Domani la prima notte di Freaky Deaky per il progetto "Satelliti sonori" a cui seguiranno tre appunta ...