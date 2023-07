Vacanze al mare | attenzione all’Escherichia coli | quali sono le regioni italiane con il mare più pulito?

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 16 luglio 2023)leche hanno ilpiù? Saperlo può aiutarci a ridurre problemi di salute come quelli causati d. Questo batterio infatti – anche se la maggior parte dei ceppiinnocui – può provocare disturbi di diversa gravità. Estate, si sa, fa rima con. Ma se noi quando siamo in vacanza abbiamo l’abitudine di staccare la stessa cosa non vale per i batteri, che non conoscono ferie. Qual è la Regione d’Italia colpiù? – grantennistoscana.itPerciò anche alnon dobbiamo mai trascurare di stare attenti alla nostra salute. Nel caso specifico stando attenti in che ...