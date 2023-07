Vacanza pet friendly | le 3 indicazioni di MoltoUomo it per valutare una struttura ricettiva

Leggi su moltouomo

(Di domenica 16 luglio 2023)pet: un must per gli italiani che hanno un animale in casa; secondo un recente sondaggio, per l’estate 2023 saranno circa 30 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio. Nel solo mese di luglio, con le prime ondate di calore e l’inizio delle ferie, sono circa 3 milioni coloro che hanno deciso di partire con il proprio animale. Per organizzare unapetin modo ottimale è fondamentalei servizi offerti dalle strutture ricettive: ecco 3 aspetti irrinunciabili.pet, come evitare brutte sorprese Le strutture di alto livello offrono con sempre maggiore frequenza il servizio “animali benvenuti”. Una tendenza in continuo aumento sia al mare che in montagna, in Italia ed all’estero. Tuttavia è opportuno ...