Usa | sparatoria in Georgia | 4 morti

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) – Sono quattro le vittime uccise questa mattina a colpi di arma da fuoco da un individuo fuggito a Hampton, nello stato americano della. La prima chiamata ai servizi di emergenza è avvenuta intorno alle 10:45, ha detto alla CNN una portavoce della contea di Henry, Melissa Robinson. Il capo della polizia di Hampton, James Turner, ha poi spiegato che tutte le vittime erano adulti, tre uomini e una donna, le cui identità non sono state ancora comunicate. “Ti inseguiremo in qualunque buco tu stia vivendo e ti fermeremo”, ha detto lo sceriffo della contea di Henry Reginald Scandrett. E’ stata offerta una ricompensa di 10.000 dollari per informazioni che possano portare all’arresto dell’autore, definito “armato e pericoloso”, ha avvertito Scandrett. L'articolo proviene da Ildenaro.it.