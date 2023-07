Usa | L' Ucraina userà le bombe a grappolo a breve | Putin | Leader Ue si impiccherebbero su richiesta americana

... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in: gli aggiornamenti di ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaks'Se non l'ha ancora fatto, l'userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni', ha detto il consigliere per la sicurezza nazionaleJake Sullivan in un'intervista alla Cnn. Il ..."Se non l'ha ancora fatto, l'userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni". A dichiararlo è il consigliere per la sicurezza nazionaleJake Sullivan in un'intervista alla Cnn, confermando che le forze di Kiev ...

Guerra Ucraina, Usa: «Kiev userà bombe a grappolo a breve». Putin: «Se accadrà, lo faremo anche noi» ilmessaggero.it

Sullivan è tornato a difendere la decisione di Joe Biden di inviare questo tipo di bombe, considerate estremamente pericolose per i civili e per questo vietate da una convenzione firmata da oltre 100 ...Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass.