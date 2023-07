Usa | arrestato il serial killer di Long Island

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) La polizia di New York hadopo 10 anni ildi. Tra il 2010 e il 2011 infatti vennero trovati i resti di undici cadaveri a Gilgo Beach. Il sospetto omicida è Rex Heuermann, architetto 59enne titolare di uno studio a Manhattan. L'uomo è stato incriminato per l'omicidio di tre donne, tutte prostitute, ed è sospettato per una quarta. Secondo gli inquirenti però potrebbe essere l'autore di tutti gli omicidi. A tradirlo il Dna prelevato da un agente su una crosta di pizza e compatibile con quello trovato su uno dei due cadaveri.