Un’Estate da RE | inaugurata l’VIII edizione con un omaggio a Vanvitelli

... per il quale noi - ha spiegato Rizzo - abbiamo lavorato da anni sino a raggiungere risultati rilevanti in termini di presenze turistiche a cui, offriremo in questanuovo luogo di ...Sarà inoltreuna nuova area artistica ideata, ...contenitore nel contenitore, uno spazio aperto per dare libertà ... l'2023 segue l'impronta dei grandi festival europei, ricchi non ...Questa mostra,inperiodo insolito, come sottolinea ... Per finire la Reggia di Venaria che d'si trasforma in ...

Caserta, «Un'Estate da Re», inaugurata l'VIII edizione alla Reggia con un omaggio a Vanvitelli e Zeffirelli ilmattino.it