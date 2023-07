Under 19 | l' Italia è campione d' Europa | Portogallo ko in finale

(Di domenica 16 luglio 2023) Nella finalissima di categoria a Malta, gli azzurrini vincono il torneo per la seconda volta nella loro storia: battuti i lusitani 1-0, vent'anni esatti dopo l'ultimo atto conclusivo (in cui l'avversario erano proprio il). Decide Kayode

come evoluzione dello stesso torneo svolto dal 1982 per le Nazionali18. Nelle 19 edizioni (non è stato disputato per il Covid nel 2020 e 2021), l'si è imposta solo una volta, nel 2003, ...Decide nel primo tempo la rete di Kayode

Gli azzurri battono di misura il Portogallo e si aggiudicano la vittoria dell'Europeo Campioni d'Europa U19! Era esattamente da vent'anni che la Nazionale italiana di calcio Under 19 non si laureava campione d'Europa di categoria. Oggi, come nel 2003, a essere piegato nella finalissima del Campionato ...