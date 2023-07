Una storia vera di amicizia e di spionaggio

... in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per la prima volta nellaaperti a ...stagione sportiva di grande risonanza mediatica dove le federazioni tricolore potranno vantare di ...La trascrizione dei brani venne per lo più realizzata da nomi noti delladella musica, a ... numerosi ribattuti, grandi distanze da coprire e passaggi di grande virtuosismo perserata che si ...... originale, ovvero la Regata dei Gonfaloni " ha ricordato il sindaco Masci - ,manifestazione che rapidamente è entrata a far parte della nostra tradizione, della nostra". "La Regata dei ...

Isabella Milani, una storia d'amore con la mamma malata LA NAZIONE

L’attrice applica alla vita la propria filosofia narrativa: «Tutto ciò che posso fare è essere il più onesta e schietta possibile, oltre che vulnerabile» ...In immagini il racconto della transizione di genere di una bambina spagnola, a cura della fotografa argentina Gabo Caruso che abbiamo intervistato ...