Un ragazzo annega durante il bagno di notte

Lo hanno recuperato e lo hanno consegnato ai sanitari: inutili i tentativi di rianimarlo, ilè deceduto. Morto un 29enne. L'identificazione del 29enne è ancora in corso da parte dei ...Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore, alle 4 di stamattina a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed è stato visto ...Barchino sbatte contro una briccola,un. Assieme a due amiche, illese, stava rientrando a casa dopo aver assistito allo spettacolo dei fuochi

Ragazzo annega durante un bagno notturno nel lago Maggiore La Repubblica

Il corpo è stato recuperato alle prime luci dell'alba dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Si sarebbe tuffato in orario notturno, secondo alcuni testimoni ...Leonardo Scicchitano avrebbe compiuto 15 anni tra pochi giorni ed è la vittima più giovane di un'altra domenica funestata da diversi gravi incidenti da nord a sud ...