...europeo ha dato impulso alle politiche "green" (ecologiste) con un voto che ha segnato una ... Si può immaginare che il voto dell'altro giorno sia unastorica da cui non si torna indietro. ......luglio La crisi tra Viola ed Eugenio pare essere arrivata ad undi non ritorno, l'uomo intrattiene rapporti lavorativi sempre più stretti con Lucia, che gli chiede un aiuto per dare una...I due protagonisti, infatti, hanno fatto sognare il pubblico alda spingerlo ad avere sempre ...anche per la barba che, sebbene folta, è molto più curata e lunga rispetto al periodo di Mr ...

Un punto di svolta - ilGiornale.it ilGiornale.it

"Pace fiscale", "ostaggi del fisco", "pizzo di Stato", sono espressioni tutte un po' brutali, ma qualcuno potrebbe negare che il nostro sistema tributario sia, al tempo stesso, esoso, ingiusto e ineff ...Riascolta La svolta green tra biocarburanti e tecnologia elettrica di Strade e Motori. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.