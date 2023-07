Un altro turista deturpa il Colosseo | denunciato

Poco prima delle 18 di ieri, un, uno studente tedesco di 17 anni, accompagnato da un insegnante, é stato denunciato dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia per deturpamento al Colosseo. I Carabinieri, su ...Poco prima delle 18 di ieri, un, uno studente tedesco di 17 anni, accompagnato da un insegnante, é stato denunciato dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia per deturpamento al Colosseo. I Carabinieri, su ...Dopo lasvizzera di 17 anni sopresa a incidere l'iniziale del suo nome su un basamento dell'Anfiteatro Flavio, ieri poco prima delle 18, un, uno studente tedesco di 17 anni, ...

Colosseo, un altro sfregio: turista 17enne filmata mentre incide le iniziali del nome Il Fatto Quotidiano

Roma, 16 luglio 2023 - Colosseo sfregiato due volte in pochi giorni. Dopo la ragazzina svizzera filmata e denunciata due giorni fa, ieri pomeriggio è stato beccato uno studente tedesco, anche lui come ...Poco prima delle 18 di ieri, un altro turista, uno studente tedesco di 17 anni, accompagnato da un insegnante, é stato denunciato dai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia per deturpamento al Colo ...