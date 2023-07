Un altro domani | anticipazioni del 16 luglio 2023

Ariete Il tuo ottimismo sta salendo ad unlivello ed è tempo di goderti davvero le cose belle della vita. Ci sono troppe cose intorno a te, quindi ...Dopo unturno di servizio perso da parte del francese nel quinto gioco, il transalpino ... E, in finale, se la vedrà con l'argentino Trugelliti. IL MAIN DRAW Sorteggiato il tabellone del ...Ecco le sue parole nel post gara: 'mi sono conquistata l'inno, mi daranno quella medaglia tanto ambita, l'oro. È stata una gara difficile, cambiava il vento. Tra la gara dell'ieri, lo ...

Replica Un Altro Domani in streaming, puntata del 15 luglio 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Domani sera nel centro di Cesenatico torna il ’Mercatino delle pulci e dell’artigianato artistico", che si svolge ogni lunedì sera in piazza Ciceruacchio ed in viale Anita Garibaldi, l’importante stra ...PERUGIA – Il calcio ha le sue scadenze. Che vanno oltre le trattative. E così, il Perugia riparte. Con le sue incognite, incertezze, ma comunque riparte. In attesa di conoscere la categoria (domani sa ...