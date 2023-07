ULTIM’ORA – Dimaro | presenza inaspettata in campo FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Il Napoli è a, pronto a prepararsi per la prossima stagione. I nazionali e i nuovi acquisti arriveranno pian piano in ritiro. Secondo giorno di allenamenti in Val di Sole per la squadra di Rudi Garcia, che torna inquesta mattina per la seduta mattutina. C’è una sorpresa in: anche Pierluigi Gollini, infatti, è presente. Gollini inIl portiere è infatti sbarcato ae sta compiendo i primi test fisici prima dell’annuncio. Per Gollini un saluto veloce ai tanti tifosi arrivati in Trentino per seguire i campioni d’Italia. L’estremo difensore torna a Napoli in prestito dove farà il vice-Meret