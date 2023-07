Ultime Notizie – Wimbledon 2023 | Alcaraz batte Djokovic in finale | il risultato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 luglio 2023) CarlosNovakper 1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6, 6-4 nelladel singolare maschile di. Lo spagnolo, numero 1 del mondo e del tabellone, supera il serbo, campione uscente e testa di serie numero 2, dopo 4h48? di battaglia. Il trionfo disegna la fine di un’era e l’inizio di una nuova epoca. Il ventenne spagnolo riesce a porre fine al dominio disull’erba dell’All England Club. Il serbo, trionfatore a Londra in 7 occasioni, non perdeva sul Centrale dal 2017.si è andato a prendere lo scettro nel giardino del re, conquistando il secondo titolo dello Slam in carriera (dopo il successo all’US Open 2022) e centrando il primo trionfo nel torneo ...