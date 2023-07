Ultime Notizie – Verona | aereo da turismo precipita su Monte Baldo | morto pilota

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 luglio 2023) Un uomo èoggi pomeriggio nell’incidente che ha coinvolto undacaduto nei pressi del Vajo dell’Orsa a Ferrara di, in provincia di. L’uomo era ile unico passeggero del Cessnato e subito soccorso dai vigili del fuoco. Il primo intervento è stato condotto da parte dell’elicottero del Suem, il cui personale ha potuto solo accertare la morte del, rimasto incastrato nell’rovesciato. Ilsi era alzato in volo, nel primo pomeriggio, dall’aeroporto di Trento e dopo una sosta presso l’aeroporto diBoscomantico è di nuovo decollato per raggiungere Trento, quando per cause al momento ignote il velivolo è ...