Ultime Notizie Roma del 16-07-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 16 luglio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Russian apertura Putin notturna a parlare di bombe a grappolo affermando che la fornitura l’Ucraina è il loro utilizzo devono essere considerati un crimine il presidente russo ha sottolineato però che Mosca ha uno stop sufficiente di tali bombe che fino all’una usato ma se vengono utilizzati ci troviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni e partita intanto da Odessa l’ultima nave a cui è stato concesso un passaggio sicuro per l’accordo sul grano torniamo iniziare una foto di tre piani è crollato a Torre del Greco in provincia di Napoli 3 finora le persone estratte vive dalle macerie sono tutte in ospedale con traumi in vari parti del corpo al lavoro sul posto i vigili del fuoco e carabinieri sono stati attivati anche le ...