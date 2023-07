Ultime Notizie Roma del 16-07-2023 ore 10 | 10

(Di domenica 16 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata una buona domenica da parte di Francesco Vitale sciopero degli aerei ha visto un’altissima percentuale di partecipazione da parte dei lavoratori a sostenerlo i sindacati CGIL CISL e UIL e UGL trasporto aereo che spiegano che la protesta è stata indetta per il rinnovo del contratto nazionale sezione AA caduto da oltre 6 anni altissimi adesioni fino al 100% con centinaia di voli cancellati in tutta Italia sottolineano i rappresentanti di categoria il Consiglio Nazionale di Forza Italia e legge all’unanimità Antonio tajani come segretario nazionale dedica Silvio Berlusconi un commosso ricordo dirigenti del partito si riuniscono per la prima volta adopo la carta del fondatore tajani esorta l’assemblea ora Trasformiamo In realtà i sogni di Berlusconi Guai a disperdere la sua eredità restiamo uniti ...

I militari hanno chiamato i medici del 118, per curare leferite riportate dalla vittima. Nel frattempo, però, il suo aggressore la stava cercando, e ha visto la sua auto nel parcheggio ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiIn 4mila ai Laghi di Fusine per il concerto di Ben ...La controffensiva dell'esercito di Kiev rallenta. Allarme nella notte, esplosioni a Kharkiv. Droni russi abbattuti a Mykholaiv e Zaporizhzhia. Il gruppo Wagner continua a far parlare di sé. "Il gruppo ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 16 luglio. LIVE Sky Tg24

Il cuore di Shakira è di nuovo impegnato Secondo una fonte di US Weekly la cantante avrebbe iniziato una frequentazione con un giocatore dei Miami ...Media sondaggi 16 luglio: finito il boost post Berlusconi Conte in crescita e Calenda in calo. La media di tutti i sondaggi italiani al 16 luglio. Cominciamo ...