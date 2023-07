Ultime Notizie – “Premier caccia i giornalisti e insegue Cultura Popolare Meloniana”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 luglio 2023) “La nostra solidarietà aia seguito della, diretta a Pompei insieme al ministro Sangiuliano, che nel tentativo di svolgere il loro lavoro sono stati rinchiusi in una carrozza di un treno. Giorgia Meloniil Cul.Pop.Mel, di lontana memoria, per scrivere lei unadistorcendo la realtà e anni luce dai veri problemi del paese. E lo fa rinchiudendo gli esponenti della libera stampa italiana che vorrebbero invece scrivere quel che vedono, sentono e pensano. Anche oggi un’altra pagina buia della nostra Repubblica”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione