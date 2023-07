Ultime Notizie – muore 29enne a Laveno Mombello

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 16 luglio 2023) Un ragazzo di 29 anni è morto annegato nel lago Maggiore. Il giovane, uno straniero, è stato visto da alcune persone inabissarsi durante un bagno notturno a, in provincia di Varese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un battello pneumatico e sono stati allertati i sommozzatori di Milano. Il corpo del giovane è stato recuperato sul fondale a cinque metri di profondità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione