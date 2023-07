Ultime Notizie – Lukaku alla Juve? Segretario Cgil Calabria | “Decadimento valori lealtà sportiva”

(Di domenica 16 luglio 2023) “La vicenda, così come tante altre, dimostra ildeidella, molte volte provocata da pseudo-procuratori senza scrupoli. Vendere la propria dignità è la cosa peggiore che possa capitare a un individuo”. Così Angelo Sposato,generale, si esprime sul ‘caso’ del calciomercato 2023. Romelu, che ha giocato l’ultima stagione con la maglia dell’Inter, potrebbe trasferirsintus dopo aver ‘tradito’ la società nerazzurra. Le parole delgenerale dellarimbalzano su Twitter e non passano inosservate. Sposato, quindi, interviene dal proprio profilo: “Mi hanno ...

Quella di domenica 16 luglio 2023 passerà alla storia come la giornata in cui Novak Djokovic è stato spodestato dal suo trono, quello di Wimbledon dove ha trionfato nellequattro edizioni del torneo sull'erba inglese. Il tennista serbo si è arreso ad Alcaraz che gli ha soffiato l'ottavo titolo inglese, poi ha dovuto incassare anche una critica non tanto velata ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Calciomercato Napoli - Stasera alle 23.45 va in onda su Rai 2 'La domenica sportiva estate' condotta da Fabrizio Tumbarello . In diretta Ciro Venerato con ledi calciomercato. Focus anche sul Napoli . Il futuro di Oshimen e i primi possibili arrivi tra i temi in discussione. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 16 luglio. DIRETTA Sky Tg24

«La nostra sarà una battaglia dall’interno del partito, ci devono solo cacciare», promettono le truppe deluchiane. E non che a qualcuno nel Partito democratico l’idea di tenere definitivamente fuori d ...Il futuro di Bonucci potrebbe essere ancora in Italia con un possibile derby di mercato per aggiudicarsi le prestazioni del centrale.