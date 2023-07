Ultime Notizie – le perdite secondo il New York Times

(Di domenica 16 luglio 2023) Nelle prime settimane della controffensiva ucraina, le forze di Kiev hanno distrutto o danneggiato il 20% degli armamenti e veicoli a loro disposizione. Lo riporta il New, sottolineando che questo ha spinto Kiev a ripensare la sua strategia e rallentare il ritmo, con lescese al 10%, con l’obiettivo di “preservare di più le truppe e gli armamenti necessari per la grande spinta offensiva che gli ucraini affermano deve ancora venire”. Gli ucraini, spiega ancora il quotidiano americano, hanno cambiato tattica concentrandosi maggiormente nel martellare le forze russe con artiglieria e missili a lunga gittata. Ma è anche vero – conclude il New– che si è rallentato il ritmo delleperché la controffensiva stessa si è rallentata, in alcune parti ...

Intanto, ecco la conferenza stampa di Rudi Garcia che ha aperto il ritiro: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleÈ arrivato a Pompei il Frecciarossa partito da Roma, nel viaggio inaugurale con a bordo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , il ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano , il sottosegretario ...Torna a tremare la terra nei Campi Flegrei . Alle ore 7.59, sensori dell' Osservatorio Vesuviano hanno registrato, nell'area del vulcano Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 1.9 della scala ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 16 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Non si sono visti Zakaria, Arthur e McKennie che non facendo parte più del progetto si allenano a orari differenti, come sarà per Bonucci da domani. La condizione è ovviamente ancora allo stato embrio ...Il Principe e la Principessa di Galles arrivano a Wimbledon per assistere alla finale del prestigioso torneo di tennis sull’erba inglese, che quest’anno mette di fronte lo spagnolo Alcaraz e il serbo ...