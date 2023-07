Ufo | un oggetto non identificato avvistato nei cieli di Genova | “Sembrava un disco volante | è un vero e proprio fenomeno aereo inspiegabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) C’è vita nell’Universo oltre a noi? La domanda ricorre ormai sempre più spesso, soprattutto da quando la Nasa e il governo americano hanno rotto il sileszio sugli avvistamenti di oggetti non identificati. E adesso da– al numero uno tra le città italiane con i maggiori filmati di ufo – arrivano altre immagini che accreditano la teoria della vita extraterrestre. La foto, resa nota in queste ore dal Centro Ufologico Mediterraneo e diventata subito virale, risale allo scorso 26 giugno 2023 ed è stata scattata da Gonzalo Patricio mentre era sul volo appena decollato dall’aeroporto genovese Cristoforo Colombo intorno alle ore 21. “É probabile che si sia trattato di un, in quanto tutti i tentativi di trovare una soluzione, sono risultati ...