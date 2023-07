Ucraina | Zelensky | Il mondo crede in noi | è ispirato dai nostri eroi

(Di domenica 16 luglio 2023) Kiev, 16 lug. (Adnkronos) - "Ilnell', èdal nostro coraggio, dai". E' quanto ha scritto su Twitter Volodymyr, pubblicando immagini della guerra. "E, cosa più importante, gli ucraini credono nell', gli ucraini vedono quello di cui siamo capaci quando siamo insieme, siamo i più forti quando siamo uniti", ha aggiunto il presidente ucraino. Vladimir Putin avverte che la Russia si riserva il diritto di utilizzare bombe a grappolo in risposta al loro utilizzo da parte dell'. Intervistato dal canale Russia 1, il presidente russo ha sostenuto che Mosca finora non ha mai usato questo tipo di munizioni. "In Russia esiste uno stock sufficiente di vari tipi di bombe a grappolo, di ...

...credono nell', gli ucraini vedono di cosa siamo tutti capaci quando siamo insieme. Siamo i più forti quando siamo uniti '. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr, come ...La Russia ha utilizzato bombe a grappolo fin dall'inizio della guerra in, lo ha affermato l'ex portavoce diIuliia Mendel. Dopo la minaccia di Vladimir Putin secondo il quale Mosca si riserva il diritto di utilizzare bombe a grappolo per rappresaglia se la ..."Tutti gli alleati concordano che l'sarà un giorno nella Nato. Io eabbiamo parlato delle garanzie che possiamo dare nel mentre e ringrazio i leader del G7: aiuteremo l'a costruire una forte difesa, in modo che ...

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo il 33° anniversario della Dichiarazione di sovranità dell’Ucraina. Il 33° di tanti, tanti anniversari simili che l’Ucraina deve ancora celebrare. Il nostr ...Il mondo crede nell'Ucraina ed è ispirato dal nostro coraggio e dai nostri eroi. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, ...