Ucraina | Sullivan | “Bombe a grappolo arrivate ai difensori al fronte”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 luglio 2023) "Se non sono già dispiegate ora lo saranno nelle prossime ore o giorni" “Sono state rapidamente inviate e sono nelle mani deiucraini al”. Così il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake, ha confermato, intervistato dalla Cnn, che le forniture Usa delle controversesono state già consegnate agli ucraini. Riguardo al loro effettivo utilizzo,ha detto che “se non sono state già dispiegate ora, lo saranno nelle prossime ore o giorni”.è tornato a difendere la decisione di Joe Biden di inviare questo tipo di, considerate estremamente pericolose per i civili e per questo vietate da una convenzione firmata da oltre 100 Paesi, facendo riferimento al fatto che sono “basse” le scorte di ...