Ucraina | Putin | Se Usa lo chiedessero | leader europei pronti ad impiccarsi

"Credo che sarebbe un fiasco per loro, perché è improbabile che gli americani rinuncino ad un così ampio contratto per la loro industria tessile", ha detto, ironizzando,. Il leader del Cremlino ...Vladimiravverte che la Russia si riserva il diritto di utilizzare bombe a grappolo in risposta al loro utilizzo da parte dell'. Intervistato dal canale Russia 1, il presidente russo ha ...Se Kiev sgancer le bombe a grappolo sui soldati russi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura reciproca : il presidente russo Vladimirpromette rappresaglia per l'arrivo indelle controverse cluster bomb , che nonostante il bando dagli eserciti di oltre 120 Paesi fanno il loro ingresso ora ufficiale nel conflitto. Se ...

In Russia si sta intensificando una decisa repressione contro Apple per paura che Washington possa effettuare operazioni di spionaggio utilizzando iPhone e iPad ...Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà lunedì una riunione sulla situazione in Ucraina, alla quale parteciperanno i massimi diplomatici di diversi paesi, ha dichiarato domenica il primo ...