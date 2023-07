Ucraina | Putin | Se Usa lo chiedessero | leader europei pronti ad impiccarsi

(Di domenica 16 luglio 2023) Mosca, 16 lug. (Adnkronos) - Se gli Stati Uniti lo, isarebberoad. Così Vladimir, intervistato dalla tv pubblica russa, ha denunciato la completa dipendenza dell'Europa dagli Stati Uniti. "Se domani gli dicessero, 'abbiamo deciso di impiccarvi tutti', loro farebbero una sola domanda, con gli occhi bassi per la sorpresa della loro audacia: 'possiamo farlo usando delle corde prodotte internamente?'", ha dichiarato il presidente russo, prendendo in giro i, secondo quanto riferisce la Tass. "Credo che sarebbe un fiasco per loro, perché è improbabile che gli americani rinuncino ad un così ampio contratto per la loro industria tessile", ha detto, ironizzando,. Il ...

Se Kiev sgancer le bombe a grappolo sui soldati russi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura reciproca : il presidente russo Vladimirpromette rappresaglia per l'arrivo indelle controverse cluster bomb , che nonostante il bando dagli eserciti di oltre 120 Paesi fanno il loro ingresso ora ufficiale nel conflitto. Se ...Parole di peso opposto quelle pronunciate invece dal presidente russosecondo cui la controffensivanon sta avendo successo. L'esercito russo, che nelle scorse ore ha continuato a ...... un ex portavoce di Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha già utilizzato tali armi in. Ha scritto Iuliia Mendel: 'sulla fornitura di munizioni a grappolo all': 'Ci ...

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà lunedì una riunione sulla situazione in Ucraina, alla quale parteciperanno i massimi diplomatici di diversi paesi, ha dichiarato domenica il primo ...Cosa impedisce a segmenti delle élite in grado di influenzare rilevanti settori dell’opinione pubblica di solidarizzare con Kiev e forse, domani, con Taiwan | Editoriale di Angelo Panebianco per il C ...