Ucraina | la diretta – Putin | “Se Kiev userà le bombe a grappolo | lo faremo anche noi” Esplosioni a Kharkiv e in altre città

...Kiev di considerare gli alleati una sorta di Amazon delle forniture di armi) in una lunga intervista al Sunday Times il ministro in via di uscita ha sottolineato che 'se Putin perde in, sarà ...La fornitura di munizioni all'e il loro utilizzo 'devono essere considerati un crimine', ha detto il presidente russo in un'intervista ripresa dalla Tass, sottolineando che anche Mosca 'ha uno stock sufficiente di tali ...Secondo i soldati ucraini, 'la lunga preparazione alla controffensiva, iniziata circa un mese fa in molte aree del campo di battaglia nell'est e nel sud dell', ha dato ai russi il tempo di ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 16 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Mosca, 16 luglio 2023 – Putin torna a parlare di bombe a grappolo, affermando che la fornitura all’Ucraina e il loro utilizzo “devono essere considerati un crimine”. Il presidente russo ha sottolineat ..."Non illudiamoci che la posta in gioco sia la democrazia, se fosse stato vero allora non avremmo mai lasciato l’Afghanistan". L'opinione di Loretta Napoleoni ...