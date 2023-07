Uccide 4 persone e scappa La polizia | Ti troveremo in qualunque buco

Leggi su today

(Di domenica 16 luglio 2023) Quattrosono rimaste uccise in una sparatoria nella cittadina di Hampton, a sud di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti). Lo ha riferito laalla Cnn, precisando che il sospetto killer, Andre Longmore, un afroamericano di 40 anni, è in fuga e chiedendo alla popolazione locale di...