Twitter | Threads | Instagram Cosa lega Jack Dorsey ai social più popolari del momento

Leggi su formiche

(Di domenica 16 luglio 2023) Siccome dalla storia c’è sempre un qualda imparare, per capire il perché Mark Zuckerbeg ha deciso di lanciare ora il suo nuovoè bene ripercorrerla a grandi linee. È esattamente quello che ha fatto la scrittrice Sarah Frier nel suo articolo pubblicato su Bloomberg, utile per comprendererappresentiin questoe, soprattutto, del motivo per cuipotrebbe oggi mangiarsi le mani. Sia chiaro, non è che al fondatore disia andata così male, anche da quando ha lasciato la guida delche cinguetta e ha co-fondato il rivale Bluesky. Ma se la piattaforma con cui ha rivoluzionato il mondo è oggi messa a repentaglio da un’azienda rivale, alcune responsabilità sono da ritrovare proprio nel ...