Tunisia-Ue | Meloni | Memorandum risultato importante per creazione verso vero partenariato

(Di domenica 16 luglio 2023) (Agenzia Vista), 16 luglio 2023 Quello raggiunto è "unestremamente" grazie a "un grande lavoro diplomatico. Siamo molto soddisfatti per ilfirmato oggi" che è un "ulteriore passountrae Ue, per affrontare la crisi migratoria". Così il premier Giorgia, dopo l'incontro con il presidente tunisino Kais Saied, insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e al primo ministro olandese Mark Rutte. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... è stato firmato in, al palazzo presidenziale di Cartagine, il memorandum di intesa tra Ue e. Presenti al tavolo la premier italiana Giorgia, la presidente della Commissione ......europea e. L'Ue ha diffuso il video della cerimonia di firma, alla quale erano presenti la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen , la presidente del Consiglio Giorgia, ...Ma i dubbi sul rispetto dei diritti umani in, rilanciati anche da un gruppo di eurodeputati all'ultima Plenaria del Pe, non dovrebbero fermare l'intesa. vedi anche Immigrazione,con Ue ...

Firmato a Tunisi il memorandum d'intesa tra Tunisia e Ue RaiNews

Mentre Giorgia Meloni in Tunisia era impegnata nel vertice a quattro con Rutte, von der Leyen e Said, in Italia gli sbarchi non si sono mai fermati. Lo stato di emergenza dichiarato alcuni mesi fa ...TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo raggiunto un importante risultato in questo nuovo incontro con il presidente Saied insieme a Ursula von der Leyen, a Mark Rutte. Un risultato che è il frut ...