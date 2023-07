il Memorandum di intesa con lasui migranti. Il Paese nordafricano da cui provengono molti dei barchini che hanno raggiunto l'Italia e l'Europa negli ultimi hail Memorandum of ...Un mese fa eravamo qui insieme per lanciare un nuovo partenariato con la. E oggi lo portiamo avanti', ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Giorgia ...A Tunisi Ursula von der Leyen, Georgia Meloni e Mark Rutte E' statoin, al palazzo presidenziale di Cartagine, il memorandum di intesa tra Ue e. "Il teamEurope è tornato a Tunisi. Eravamo insieme un mese fa per lanciare una nuova partnership ...

Tunisia-Ue, firmato il memorandum d'intesa TGCOM

(Agenzia Vista) Tunisia, 16 luglio 2023 È stato firmato, a Cartagine, il Memorandum di intesa tra Ue e Tunisia. A firmarlo la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, la premier Giorgia ...(Adnkronos) – E’ stato firmato in Tunisia, al palazzo presidenziale di Cartagine, il memorandum di intesa tra Ue e Tunisia. “Il teamEurope è tornato a Tunisi. Eravamo insieme un mese fa per lanciare u ...