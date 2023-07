Tuffi | Cina dominante nei preliminari del sincro femminile dalla piattaforma a Fukuoka Italia assente

(Di domenica 16 luglio 2023) Di un altro pianeta. La sensazione è un po’ sempre la stessa quando si assiste alle gare die si fa il confronto tra i rappresentanti dellae il resto. Sì, perché neidelpiafforma, prova valida per i Mondiali 2023 di(Giappone), la coppia cinese formata da Chen Yuxi e da Quan Hongchan ha fatto decisamente un altro sport. Mettendo insieme due fantastici obbligatori da 56.40 il primo e 58.80 il secondo, con 9.5 e 10 nelle valutazioni, neiliberi lo spettacolo non è mancato: nel triplo e mezzo avanti carpiato sono arrivati 77.40, nel triplo e mezzo ritornato raggruppato 87.36 (media del 9.0/9.5) e in chiusura con il doppio salto mortale e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo 85.44. Da ...

, Bertocchi e Pellecani non riescono a centrare il podio. Non è finita con l'epilogo che ...nelle qualificazioni ma non riescono a confermarsi nella finale in cui finiscono alle spalle di, ...... avevo nausea e mi tremavano le gambe, penso di aver fatto deiaccettabili, per 3me la ...e Sarah Di Maria (278.58 punti) nella finale dalla piattaforma mista sincronizzata vinta dalla...... DATE, ORARI E TV LA GARA - La prova del duo azzurro parte bene, con un 50.40 e un 48.00 nei dueobbligatori che valgono una terza posizione dopo le prime due rotazioni, dietroe Gran ...

Folla di curiosi per la prima edizione del Cliff Diving a piazza Unita' d'Italia © Riproduzione riservata. In questo articolo ...Il programma di domenica 16 luglio Ore 1.00-3.15 NUOTO FONDO 10km maschile FINALE (Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri) Ore 2.00 PALLANUOTO - Usa-Cina (Gruppo A femminile) Ore 3.00-4.15 TUFFI - ...