TS – Juve | intriga il dispetto Lukaku ma che c’azzecca con il nuovo progetto?

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-16 16:54:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: L’unico giudice del calciomercato è il campo che sentenzia, inappellabile, qualche mese dopo gli acquisti e le cessioni. Prima ci sono le chiacchiere, i ragionamenti, i sogni e i dubbi. Ecco, i dubbi sull’operazione che potrebbe portare Romeluallantus non sono pochi, perché a prima vista è in totale e clamoroso contrasto da quanto detto e filosofeggiato da dirigenza e proprietà finora. “Puntiamo sui giovani e sulla sostenibilità” ne è la summa che va in direzione contraria all’acquisto di un trentenne cedendo un ventitreenne, al pagare un ingaggio di 11 netti al posto di 7.5 netti, il tutto prendendo un giocatore che viene da una stagione complicata dagli infortuni ed è quindi quel tipo di giocatore dal quale lantus dovrebbe stare lontano ...

Laintanto è in pressing su Lukaku, ma prima dell'affondo decisivo dovrà piazzare Vlahovic in ... Il giovane 'Vichingo'la dirigenza nerazzurra, però al momento le richieste dell'Atalanta (...Balogun, ecco il classe 2001 cheil Milan Dopo una straordinaria stagione con la maglia del ... Si parla anche di un possibile scambio con lanel quale rientrerebbe Kalulu. L'arrivo di ...Per esempio, avrei gradito Frattesi e Maxime Lopez mitanto'. Chissà non possa essere ... Lanon vuole concedere il bis su Luca Pellegrini, anche se Allegri sarebbe pronto a inserirlo a ...

Juve, intriga il dispetto Lukaku ma che c'azzecca con il nuovo progetto Tuttosport

Sacrificare Vlahovic, un giocatore che non ha ancora espresso il suo potenziale, per prenderne uno che forse lo sta esaurendo è un all in affascinante, per certi versi, ma pericoloso per altri ...Sacrificare Vlahovic, un giocatore che non ha ancora espresso il suo potenziale, per prenderne uno che forse lo sta esaurendo è un all in affascinante, per certi versi, ma pericoloso per altri ...