TS – Aouar in gol con la Roma Il Sassuolo ne fa 22

Cinque squadre di Serie A in campo in questo sabato: la Roma cala il poker contro la Boreale, il Frosinone ne fa 7 al Mondragone, doppia cifra per Monza e Genoa. Il Sassuolo vince addirittura 22 - 0 contro il Real Vicenza. Partitella in famiglia per la Juve. 'Voglio diventare un grande qui a Roma, come Totti', dice. Vola in alto la Vondrousova, nuova regina di Wimbledon. Dybala titolare, non è riuscito ad andare a segno, lasciando spazio invece ai gol di Pagano, Solbakken, El Shaarawy e il neo acquisto Aouar. Per il primo e per l'ultimo questi sono stati i primi gol.

Video gol Roma-Boreale 4-0: Pagano, Solbakken, El Shaarawy e Aouar. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Dopo due mesi di lunghe trattative e di lavoro sottotraccia per la Roma sono giorni decisivi nell’affare Morata e potrebbe esserci l’annuncio ufficiale già nelle prossime ore! Obiettivo primario del ...La Roma vuole sfoltire la rosa e in uscita c'è anche Reynolds, sempre di più verso il Westerlo: il gm Pinto, però, ancora non è soddisfatto del tutto ...