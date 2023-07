(Di domenica 16 luglio 2023) L'ex presidente è tornato a difendersi dalle accuse parlando a una conferenza di conservatori in Florida Parlando a una conferenza di conservatori in Florida, Donaldtorna a difendersi dalle accuse per le, facendo un paragone con, che fu accusato di tenere degli audio nascosti nel cassetto dei. “Io non letra i– ha detto riferendosi alleper le quali è stato incriminato per violazione dell’Espionage Act – avevo le scatole impilate di fronte alla Casa Bianca e tutti hanno fatto foto perché non avevo nulla da nascondere”. Il caso ricordato dall’ex presidente si riferisce al ricorso ai National Archives che fu presentato nel 2012, senza successo, dal ...

In effetti, il caso di Clinton, fondato o no che sia,ha nulla a che vedere conche è stato incriminato per aver portato via dalla Casa Bianca documenti classificati di difesa nazionale.In effetti, il caso di Clinton, fondato o no che sia,ha nulla a che vedere conche è stato incriminato per aver portato via dalla Casa Bianca documenti classificati di difesa nazionale.... contro l'ex premier. Sempre nel 2024 tra il 6 ed il 9 giugno, saranno circa 400 milioni di ... E come sebastasse anche i cittadini di Pescara e di Montesilvano andranno alle urne per ...

Trump: "Io non tenevo le carte segrete tra i calzini, come Bill Clinton" Adnkronos

L'ex presidente è tornato a difendersi dalle accuse parlando a una conferenza di conservatori in Florida ...In tutto l’Occidente, negli ultimi decenni la possibile influenza esercitata dai ricchi sulla politica è stata oggetto di dibattiti e controversie, particolarmente quando dei super-ricchi hanno deciso ...