Truffa del reddito di cittadinanza | coppia di missionari con falsa residenza italiana e proprietà a processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo anni all’estero, tornano in Italia perre lo Stato e intascare ildi. Per ottenere il sussidio F.F. e M.G. sono ricorsi ai migliori stratagemmi, rendendo false dichiarazioni sui redditi in possesso, sui beni immobiliari e i patrimoni condivisi. Lanon è passata inosservata però all’Inps che ha avviato i controlli sui criteri di assegnazione, ovviamente contraffatti, forniti dallae si è costituita parte civile nelche li vede protagonisti. I due dovranno rispondere ora dei danni all’istituto, oltre a dover trovare una nuova strategia per sopravvivere, essendo disoccupati. False dichiarazioni per ildiI due sessantenni, dopo un periodo di permanenza in Venezuela come volontari ...