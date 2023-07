Trubin si fa difficile per l’Inter | individuato il piano B – CdS

(Di domenica 16 luglio 2023) Come secondo portierecontinua a puntare Anatoliydello Shakhtar Donetsk. Che secondo il Corriere dello Sport è resodalla cifra richiesta dagli ucraini. Per questo è già statoilB. TRATTATIVA COMPLICATA – Una bella differenza tra i 12-15 milioni proposti dale i 30 chiesti dallo Shakhtar Donetsk per Anatoliy. Specialmente tenendo in considerazione il fatto che si tratta dell’ultimo anno di contratto per il giocatore con il club ucraino. Per questo, se non dovesse andare in porto l’operazione per il classe 2001, i nerazzurri hannol’alternativa per il ruolo di secondo portiere. Ovvero Emil Audero, retrocesso in Serie B con la Sampdoria. Fonte – Corriere dello Sport, Pietro ...

In caso di strada in salita per- che l'Inter però cercherebbe di bloccare per l'estate 2024 ...destro che rimpiazzi Skriniar e Demiral (Atalanta) resta un'opzione assai valida (più...Poi si cerca di arrivare a, ma non è facile '. Per Sommer, l'Inter ha in mente di spendere ... A quelle cifre una punta da 20 goal èda trovare ".rifiutare un'opportunità simile. Anche per il giornalista di 'Libero' e noto supporter ... Dopo Onana scelto Sommer, perc'è distanzaNessun'altra sorpresa giunge il relazione alla ...

Mercato Inter, difficile la pista Trubin Calcio in Pillole

MILANO - Anche ieri Onana si è allenato ad Appiano Gentile, ma i contatti fra Inter e Manchester United sono andati avanti e oggi, se non ci saranno clamorose sorprese - e questo mercato ne sta ...TRE VOLTE TANTO – Difficile vedere Anatoliy Trubin nella porta dell’Inter la prossima stagione. Tanto da voler rinviare i discorsi e provare a chiudere la trattativa a parametro zero in vista della st ...