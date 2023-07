Il più applaudito è Ciro: il capitano resta in campo tutto il primo tempo e segna una(il secondo, il terzo e il sesto gol). Bene anche Pedro (due reti per lui) e Zaccagni. Alla ...Subito feeling con il gol per Ciro. Gli altri marcatori: Hysaj (in apertura), doppietta Pedro, Zaccagni, Fares, Casale, doppietta Sanà Fernandes, Gonzalez, Akpa Akpro, Crespi, e ...Hysaj apre le marcature dopo un paio di giri di orologi, poi i primi gol della nuova stagione per Ciro. Il capitano biancoceleste ne fa tre nei primi 45 minuti di gioco, chiusa dai padroni ...

Tripletta di Immobile, la Lazio vince 16-0 la prima amichevole Tiscali

Termina 16-0 la prima amichevole estiva della Lazio: contro la rappresentativa locale dell'Auronzo di Cadore, la formazione di Maurizio Sarri fa divertire i circa mille tifosi sugli spalti. (ANSA)