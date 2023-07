Trionfo azzurro | l’Italia Under 19 è campione d’Europa

(Di domenica 16 luglio 2023)19 è: contro il Portogallo gli azzurrini di Bollini vincono grazie alla rete di Kayode Si conclude con unl’europeo del19. Contro il Portogallo gli azzurrini di Bollini ‘vendicano‘ la netta sconfitta contro il Portogallo e con un gol di Kayode nel primo tempo si aggiudica la vittoria. Seconda vittoria per gli azzurrini in questa categoria, ed era un trofeo che mancava da molto tempo in bacheca: l’ultima vittoria risale a ventanni fa, nel 2003. Anche in quella circostanza la finale, vinta 2-0 con i gol di Della Rocca e Pazzini, fu contro i portoghesi.

L'Italia Under 19 è campione d'Europa: contro il Portogallo gli azzurrini di Bollini vincono grazie alla rete di Kayode Si conclude con unl'europeo dell'Italia Under 19. Contro il Portogallo gli azzurrini di Bollini 'vendicano' la netta sconfitta contro il Portogallo e con un gol di Kayode nel primo tempo si aggiudica la

L’Italia U19 del c.t Bollini vince la finale dell’Europeo di categoria contro il Portogallo, decisivo il gol di Michael Kayode. Il trofeo mancava dal 2003 ...MALTA - L'Italia under 19 è campione d'Europa e c'è un gran tocco di viola nel trionfo azzurro contro il Portogallo. La rete decisiva infatti è stata segnata da Kayode, difensore della Primavera della ...