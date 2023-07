Tribunale | ok cambio nome per transgender anche senza operazione

Dopo vent'anni di battaglie ildi Trapani le ha infatti riconosciuto il diritto di ... Il 1º dicembre 2020 ha annunciato su Twitter di essere transgender, comunicando ildi nome da ...E' quanto ha deciso ildi Trapani per una transgender che da oltre 20 anni lottava per questo riconoscimento. Il caso, unico in Italia, è stato reso possibile da un principio estrapolato da ...Basta,vita. Roberta Capizzi era un avvocato a Milano , la città più 'veloce' d'Italia. Un giorno di 13 anni fa ha deciso di lasciare le aule die tornare a casa, nella sua Catania , per ...

Tribunale di Trapani, ok al cambio di nome per la transgender anche se non si opera Sky Tg24

Una lunga battaglia e alla fine la vittoria. Dallo scorso 6 luglio si chiama Emanuela, anche se è un uomo. Dopo vent'anni di battaglie il tribunale di Trapani le ha infatti riconosciuto ...Il Tribunale di Trapani ha riconosciuto il diritto di cambiare nome e identità di genere all’anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato ...