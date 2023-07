Trenta scout intossicati in un campo estivo sulla Maiella | si cerca la causa

(Di domenica 16 luglio 2023) Quello che doveva essere un periodo di vacanza, relax e formazione tra i boschi della, verdissima adelle tante piogge degli ultimi mesi, si è trasformato in una brutta disavventura per un gruppo di giovanissimi, tutti ragazzini tra i 13 e i 16 anni di Pescara : in una trentina hanno accusato dei malori, molto probabilmente adi una forte intossicazione. I ragazzini sono...

Erano in un campo estivo sulla Maiella , in Abruzzo, quando accusato dei malori richiedendo i soccorsi . Una trentina di, tutti tra i 13 e i 16 anni, sono stati vittime di una probabile intossicazione e sono ora ricoverati in diversi ospedali della provincia di Chieti dopo essere stati recuperati. I 30 ragazzini ...Un gruppo di giovaniquasi tutti di Pescara, con età compresa fra i 13 e 16 anni, è stato assistito e soccorso dal personale del soccorso alpino abruzzese per una presunta intossicazione domenica 16 luglio. Il ...Circasi sono sentiti male in un campo estivo sulla Maiella, in Abruzzo. I ragazzini, che hanno un'età compresa tra i 13 e i 16 anni, sono stati trasportati in nottata in diversi ospedali della ...

Trenta scout intossicati sulla Maiella durante un campo estivo: trasportati all'ospedale dal Soccorso Alpino Virgilio Notizie

Quello che doveva essere un periodo di vacanza, relax e formazione tra i boschi della Maiella, verdissima a causa delle tante piogge degli ultimi mesi, si è ...Il campo estivo finisce male. Trenta giovanissimi boy scout hanno accusato un malessere generale e sono serviti i soccorsi per impedire il peggio. I ragazzini, tutti con ...