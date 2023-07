Treno Roma-Pompei | primo viaggio con la premier Meloni 

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - È partito dal binario 1 dalla Stazione diTermini, il Frecciarossa 1000 diretto senza cambi a. Per l'occasione, alla volta della città campana, oltre alpasseggeri è partito anche un convoglio speciale livreato con a bordo le autorità e i giornalisti. L'iniziativa promossa dal Gruppo Ferrovie dello Stato e dal ministero della Cultura vuole unire l'immenso patrimonio culturale e storico dicon quello della città campana. Ildi punta della flotta di Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, diviene così un mezzo di promozione turistico-culturale per unire il Paese nel segno della valorizzazione delle sue ricchezze storiche, ora sempre più accessibili. Il collegamento diretto tra la Capitale e uno dei siti archeologici più famosi al mondo sarà ...

Il nuovo capitolo del libro dei rapporti mai sereni fra la stampa e Palazzo Chigi si consuma a Termini, nei minuti precedenti la partenza del primodiretto frae Pompei . A bordo, per il ...I giornalisti sono alla stazione Termini, invitati da Trenitalia, per raccontare il primo viaggio delveloce- Pompei. Ci sono alcuni inviati, anche di testate straniere, in pantaloncini, ...In110 minuti, poi la visita agli scavi archeologici

