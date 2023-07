Tregua sui mutui | più vicino lo stop ai rincari

(Di domenica 16 luglio 2023) Buone notizie per chi ha un mutuo: il rialzo dei tassi deciso a più riprese dalla presidente della Bce Christine Lagarde è destinato a terminare entro la fine dell'anno. Con effetti positivi per risparmiatori e investitori. Il commento di Filippo Caleri.

In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo residue pioggerilievi e sulle alte pianure di Nord - Ovest. Temperature minime stazionarie e massime in aumento. Venti deboli di ......nei giorni scorsi da Meloni e dallo stesso Guardasigilli) contro i magistrati che indaganocasi ... "Al governo non daremo maisul salario minimo legale " avverte il 5S - E se adesso si ...L'Italia sta affrontando un'ondata di calore senza, che rappresenta la terza dell'estate 2023. Questa nuova ondata, che si estenderà dal nord al ... Il caldo in Italiagiornali stranieri E ...

Governo, Conte a Sky TG24: "Su salario minimo non daremo mai tregua" Sky Tg24

Il leader del M5s ha rilasciato un’intervista a SkyTg24, e ha ribadito l’intenzione di andare avanti a tutti i costi sul salario minimo. Giuseppe Conte ha parlato dell’operato dell’esecutivo Meloni, ...Antonio Tajani, nella sua prima uscita pubblica da segretario nazionale di Forza Italia, si inserisce nel dibattito sul salario minimo.