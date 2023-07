Trapani | da tribunale ok a cambio nome transgender anche senza operazione

Dallo scorso 6 luglio si chiama Emanuela, anche se è un uomo. Dopo vent'anni di battaglie ildile ha infatti riconosciuto il diritto di cambiare nome e identità di genere all'anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato o programmato e senza alcuna terapia ormonale.... "Nei casi in cui l'identità di genere sia frutto di un processo individuale serio e univoco, l'organo sessuale primario non determina necessariamente la percezione di sé" Ildiil ...Con la sentenza deldisi è di fatto stabilito che l'organo sessuale maschile non rappresenti un impedimento alla percezione di sé come donna , il che rappresenta un unicum in ...

Trapani, da tribunale ok a cambio nome transgender anche senza ... Adnkronos

Una persona transgender vince una lunga battaglia legale e diventa un caso unico. Dallo scorso 6 luglio si chiama Emanuela, anche se è un uomo. Dopo vent'anni di battaglie ...Il caso unico di Emanuela, 53enne di Erice. L'avvocato: "Nei casi in cui l'identità di genere sia frutto di un processo individuale serio e univoco, l'organo sessuale primario non determina necessaria ...