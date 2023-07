Prima volta in Italia Un caso unico in Italia, reso possibile da un principio estrapolato da una sentenza della Corte di Cassazione che ha consentito a un'altradi legittimarsi come donna ...Leggi Anche Il governatore del Texas firma nuova legge contro atleti trans dei college Leggi Anche Modellavince Miss Olanda 2023: polemiche e insulti sui social...consentito a un'altradi legittimarsi come donna prima dell'operazione, che però in quel caso era pianificata. Il tribunale ha stabilito, in sostanza, che l'organo sessuale maschileè ...

Transgender non operato cambia nome, ok del Tribunale: «Ora si chiama Emanuela». Caso unico in Italia leggo.it

Con la sentenza del tribunale di Trapani si di fatto è stabilito che l’organo sessuale maschile non rappresenti un impedimento alla percezione di sé come donna ...Una persona transgender vince una lunga battaglia legale e diventa un caso unico. Dallo scorso 6 luglio si chiama Emanuela, anche se è un uomo. Dopo vent'anni di battaglie ...